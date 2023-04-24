Во Владимирской области прокуратура инициировала уголовное дело о хищении на строительстве...

Во Владимирской области прокуратура инициировала уголовное дело о хищении на строительстве ФАПов.Прокуратурой Юрьев-Польского района установлено, что на выполнение работ по строительству ФАПа в с. Беляницыно для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ», на общую сумму более 10 млн рублей АО «Авиапромстрой» заключен договор субподряда с и ООО «Фора». Которое, в качестве субподрядчика, привлекло ООО «УК-ЭГИДА».С 10 января июль руководитель строительной организации с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием осуществил хищение денежных средств в размере 63 тыс рублей. Не выполнив на эту сумму строительных работ, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.С следственным отделом МВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".