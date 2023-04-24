Мужчина пропал 21 апреля и до сих пор не выходит на связь.

Во Владимирской области разыскивают 49-летнего Алексея Копосова. Мужчина пропал 21 апреля и до сих пор не выходит на связь.Как сообщили волонтеры из «Лиза Алерт», он может находиться в посёлке Болотский или Москве.Рост потеряшки 175 см, нормальное телосложение, русые волосы, светло-карие глаза, был одет в тёмную куртку с капюшоном и тёмные спортивные брюки.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Юрьевича, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.