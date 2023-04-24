Как рассказали волонтёры «Лиза Алерт», с 20 апреля о судьбе женщины ничего неизвестно.

Во Владимирской области разыскивают пропавшую 35-летнюю Анну Кириллову. Как рассказали волонтёры «Лиза Алерт», с 20 апреля о судьбе женщины ничего неизвестно.Анна Владимировна может находиться Камешкове или Владимире. Рост пропавшей 170 см, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза карие. Она была одета в голубую куртку, тёмно-синие джинсы и чёрные ботинки. С собой имелся серый рюкзак.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Юрьевича, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.