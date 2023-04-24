Во Владимирской области с жителей незаконно собирали деньги за бесплатную газификацию. В Киржаче...

Во Владимирской области с жителей незаконно собирали деньги за бесплатную газификацию.В Киржаче прокурор добился возбуждения уголовного дел по многочисленным обращениям местных жителей о нарушении закона в рамках бесплатной газификации домовладений.Установлено, что при рассмотрении заявки на догазификацию ресурсоснабжающая организация направляла в адрес абонентов помимо договора о подключении проект соглашения с основным абонентом с указанием размера платы за подключение, законодательством не предусмотренной. С четверых местных жителей было взято 370 тыс рублей.Ранее по аналогичным фактам принимались незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, уточнила пресс-служба облпрокуратуры.Теперь по требованию прокурора Следственным отделением МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное по статье "Мошенничество в крупном размере".Фото https://www.pxfuel.com/en