С начала года во Владимирской области произошло 16 ДТП с мотоциклистами. Всего в авариях пострадало 19 человек. Не обошлось и без автопроисшествий, которые произошли по вине водителей

С начала года во Владимирской области произошло 16 ДТП с мотоциклистами. Всего в авариях пострадало 19 человек. Не обошлось и без автопроисшествий, которые произошли по вине водителей двухколесной техники. По данным УМВД России по Владимирской области, за текущий гуд таких уже 11. Ловили мотоциклистов и за пьяную езду. К административной ответственности привлекли 16 человек. Помимо