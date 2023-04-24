О происшествии очевидцы сообщили в соцсетях. Они засняли столкновение двух легковушек в микрорайоне Юрьевец.

Во Владимирской области в ДТП на М-7 пострадал пенсионер. Об этом рассказали в региональном УМВД.О происшествии очевидцы сообщили в . Они засняли столкновение двух легковушек в микрорайоне Юрьевец. Авария произошла вечером 23 апреля.Водитель «Жигулей» 2001 года рождения при движении в сторону Москвы врезался в Ford Focus, которым управлял 74-летний дедушка. В результате аварии пострадали трое: сам юноша, его 21-летняя спутница и пассажир семёрки 1949 года рождения (госпитализирован). Первые двое отправлены на амбулаторное лечение.