Подробности уточняются.

Во Владимирской области в ДТП после погони пострадали четыре человека. Об этом рассказали очевидцы происшествия.Лобовое столкновение произошло около 22:40 у деревни Вяткино. Легковушка, уходя от преследования от трёх экипажей ГИБДД, врезался в другой автомобиль. Погоня началась в Владимире. На Судогодском шоссе автомобиль по касательной задел ещё одно авто.По словам владимирцев в результате аварии пострадали четыре человека, которых госпитализировали на скорой.Подробности уточняются.