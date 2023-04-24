Во Владимирской области за прошедшую неделю 28 человек обращались в больницы из-за укусов клещей. Среди них 12 детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Всего с момента первого в этом
Во Владимирской области за прошедшую неделю 28 человек обращались в больницы из-за укусов клещей. Среди них 12 детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Всего с момента первого в этом году случая присасывания клеща, было зарегистрировано 75 обращений. Владимир – 27 сл; Ковровский р-н – 12 сл; Муромский, р-н – 6 сл; Меленковский, Александровский, Гусь-Хрустальный р-ны –