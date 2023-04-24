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<a href="https://33live.ru/novosti/24-04-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-za-nedelyu-28-chelovek-postradali-ot-kleshhej.html" target="_blank">Во Владимирской области за неделю 28 человек пострадали от клещей</a> - Во Владимирской области за прошедшую неделю 28 человек обращались в больницы из-за укусов клещей. Среди них 12 детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Всего с момента первого в этом