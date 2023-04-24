Оперативные группы чиновников, полиции, МЧС и других ведомств продолжают патрулировать леса на предмет разжигания костров и поджога сухостоя.

Во Владимирской области за сутки ликвидировано 25 палов сухой травы на площади в 50 гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.Оперативные группы чиновников, полиции, МЧС и других ведомств продолжают патрулировать леса на предмет разжигания костров и поджога сухостоя. Уже составлено 28 протоколов, проводится четыре расследования, объявлено 607 предостережений. Штрафы для жителей составляют до 20 тысяч рублей.Напомним, что с начала года зарегистрировано 282 пала травы на площади более 525 га.