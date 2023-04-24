Дольщики ЖК «Поколение» боятся, что останутся без квартир. Дом высотой в 18 этажей должны были сдать в прошлом году. Сроки сдвинулись. Объект возводит компания ООО «Капитал-Строй». По дорожной

Дольщики ЖК «Поколение» боятся, что останутся без квартир. Дом высотой в 18 этажей должны были сдать в прошлом году. Сроки сдвинулись. Объект возводит компания ООО «Капитал-Строй». По дорожной карте в апреле должны быть закончены кровельные работы, кирпичная кладка и поставлены окна. Пока не достроена даже коробка здания, переживают дольщики. Нет системы вентиляции, электрики, водопровода и