В минувшие выходные соцсети жителей Владимирской области пестрили красочными кадрами с очень редким для нас природным явлением – полярным сиянием. Яркий узор на небе было видно

В минувшие выходные соцсети жителей Владимирской области пестрили красочными кадрами с очень редким для нас природным явлением – полярным сиянием. Яркий узор на небе было видно практически во всех регионах центральной России. Причиной послужила мощная магнитная буря, оцененная экспертами как G4 – очень сильно по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремально сильно, а