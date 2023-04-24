Жители Владимирской области наблюдали сближение Луны и Венеры. 23 апреля (минувшим вечером) можно...

Жители Владимирской области наблюдали сближение Луны и Венеры.23 апреля (минувшим вечером) можно было наблюдать встречу двух светил — Луны и Венеры. Конец апреля - лучшее время для того, чтобы увидеть это явление.Фото: Алексей Осетров, Суздальский районКстати, необязательно дожидаться заката — Луна и Венера — видны и днем, если благоприятная погода. Просто в данный момент Луна «смягчает» нахождение Венеры на небе — найдете Луну, найдете и Венеру в одном градусе к югу!Известно, что максимальное сближение, или аппульс, происходит, когда два небесных объекта находятся на минимальном видимом расстоянии при наблюдении с Земли.Фото: Ирина Володина, Суздальский районФото: Ирина Володина, Суздальский районПоздним вечером 23 апреля можно было как раз понаблюдать за планетой, рядом с которой сияет Луна. Оба небесных тела находились в созвездии Тельца.Кстати, в это же время можно увидеть и апрельские Лириды, которые достигают своего пика.Алексей Осетров из Суздальского района поделился с редакцией ГТРК "Владимир" волшебными кадрами:- Космическое шоу вечернего неба! Сближение Венеры и Луны сопровождалось красочным полярным сиянием (в наших краях это большая редкость) и метеорным потоком Лириды! Красота!Специалисты отмечают, что 26-го апреля к Луне приблизится и Марс. Луна будет освещена на 38 процентов. Так что держим свои фотоаппараты на готове!Фото: Алексей Осетров, Ирина Володина