Жительнице города Коврова незаконно отказали в назначении пособия на 2 несовершеннолетних...

Жительнице города Коврова незаконно отказали в назначении пособия на 2 несовершеннолетних детей.Как сообщает региональная прокуратура, была проведена проверка по обращению жительницы Коврова. Выяснилось, что женщине отказали в ежемесячной денежной выплате на ребёнка от 2 до 7 лет в связи с тем, что в её собственности зафиксированы два жилых помещения (84,6 кв м), что «превышает 24 кв м на 1 члена семьи».При этом отделом социальной защиты населения не было учтено, что 1/3 этого жилого помещения находится под арестом.На заметку!В соответствии с требованиями законодательства, расчёт площади жилых помещений, приходящейся на одного члена семьи, должен производиться за вычетом арестованного имущества.Прокурором было установлено, что у обратившейся матери есть право на получение ежемесячной денежной выплаты.В итоге директору ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району» было внесено представление. Но поскольку требования об устранении нарушений остались «без удовлетворения», прокурор направил в Ковровский городской суд исковое заявление, которое признано обоснованным.Фото: pxfuel.com