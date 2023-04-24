Жителю Воронежа вынесен приговор за мошеннические действия в отношении пенсионеров из Владимирской...
Жителю Воронежа вынесен приговор за мошеннические действия в отношении пенсионеров из Владимирской области.
Ковровский городской суд вынес приговор в отношении жителя города Воронежа, который признан виновным в совершении мошеннических преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Ковровского городского суда Владимирской области.
В ходе следствия установлено, что с июня по июль 2022 года Исаев А.Е. вместе с сообщником выезжал по адресам и забирал деньги у потерпевших под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности, при этом оставляя себе часть похищенных денежных средств. Все пострадавшие оказались пенсионеры, проживающие на территории Владимирской области.
В результате судебного разбирательства, был причинен материальный ущерба на сумму свыше 2 000 000 рублей, из которых 187 000 рублей подсудимый присвоил себе, а остальную сумму перевел своему сообщнику.
Приговором Ковровского городского суда Владимирской области Исаев А.Е. признан виновным в совершении преступлений, за которые ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Иск, заявленный только одним из потерпевших, судом удовлетворен в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
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