Жителю Воронежа вынесен приговор за мошеннические действия в отношении пенсионеров из Владимирской...

Жителю Воронежа вынесен приговор за мошеннические действия в отношении пенсионеров из Владимирской области.Ковровский городской суд вынес приговор в отношении жителя города Воронежа, который признан виновным в совершении мошеннических преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Ковровского городского суда Владимирской области.В ходе следствия установлено, что с июня по июль 2022 года Исаев А.Е. вместе с сообщником выезжал по адресам и забирал деньги у потерпевших под предлогом освобождения их родственников от уголовной ответственности, при этом оставляя себе часть похищенных денежных средств. Все пострадавшие оказались пенсионеры, проживающие на территории Владимирской области.В результате судебного разбирательства, был причинен материальный ущерба на сумму свыше 2 000 000 рублей, из которых 187 000 рублей подсудимый присвоил себе, а остальную сумму перевел своему сообщнику.Приговором Ковровского городского суда Владимирской области Исаев А.Е. признан виновным в совершении преступлений, за которые ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Иск, заявленный только одним из потерпевших, судом удовлетворен в полном объеме.Приговор не вступил в законную силу.Фото pxfuel.com