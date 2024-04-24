10 проектов молодых учёных Владимирской области стали лауреатами регионального конкурса...

10 проектов молодых учёных Владимирской области стали лауреатами регионального конкурса грантов.На их поддержку направлено свыше 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Александр Авдеев.Победителей - 10, однако претендентов на поддержку было гораздо больше: к защите допустили 44 проекта.Авторам самых интересных разработок выделены субсидии из областного бюджета на реализацию научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники. Размер грантовой поддержки каждого проекта-победителя составил 113,5 тысяч рублей.Лауреатами признаны проекты молодых учёных ведущих вузов региона:Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых: «Разработка бесцементных составов для реставрации белого камня объектов культурного наследия Владимирской области» (Елизавета Репина), «Разработка метода определения твёрдости материалов с использованием технологий компьютерного зрения» (Иван Шабалдин), «Разработка опытного образца фрезерного обрабатывающего комплекса с адаптивной системой управления» (Софья Левина);Муромского института (филиала) Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых: «Разработка нейронной сети для распознавания лесных пожаров на спутниковых снимках» (Илья Борданов), «Технология распознавания интерфейса графических приложений отечественного сектора с топологической декомпозицией для генерации инструкций и документации» (Артём Абакумов), «Разработка системы для распознавания наночастиц на снимках электронного микроскопа» (Владислав Емельянов);Ковровской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярева: «Разработка способа эффективной размерной микрообработки современных функциональных и конструкционных металлических материалов лазерными импульсами сложной современной формы» (Сергей Слухов), «Разработка промышленного экзоскелета» (Максим Литвинченко), «Формирование методических основ оценки гибкости промышленного предприятия (на примере предприятия ОПК)» (Анастасия Бралгина);Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ: «Правовая безопасность частной жизни молодежи в условиях цифровой трансформации» (Дарья Спиридонова и Иван Листратов).Напомним, конкурс на предоставление грантов в форме субсидий молодым учёным Владимирской области проводится Министерством образования и молодёжной политики.Претендовать на поддержку могут граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, имеющие достижения и выдающиеся результаты при выполнении научных исследований, открытия и изобретения по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники во Владимирской области или имеющие учёную степень кандидата наук и др.Фото: https://vk.com/ump_33