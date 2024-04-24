Услугами переводов самому себе в разные банки через СБП уже пользуются 7 из 10 жителей Центральной России.

Услугами переводов самому себе в разные банки через СБП уже пользуются 7 из 10 жителей Центральной России. Сумма переводов в большинстве случаев не превышает 20 тыс. рублей в месяц, но с 1 мая может увеличиться. Россияне выбирают банки за выгодную программу лояльности, ставки по депозитам, надежность и удобство мобильных приложений*.Жители ЦФО активно пользуются платежным сервисом Банка России - системой быстрых платежей (СБП). 41% опрошенных переводят деньги через СБП несколько раз в неделю, 28% - 2-3 раза в месяц, 11% - хотя бы раз в месяц, 8% - несколько раз в год. Не пользуется СБП только около 12% участников опроса.Услуга переводов самому себе в другой банк достаточно популярная - ею пользуется 70% опрошенных. В основном клиенты пересылают деньги для выбора программ лояльности (33%) или условий по сберегательным продуктам (20%) и погашения кредитов (23%).Сейчас 27% опрошенных переводят сами себе в другие банки не более 5 тыс. рублей в месяц, 42% опрошенных – от 5 до 20 тыс., 23% - от 20 до 50 тыс., около 9% свыше 50 тыс.Наиболее значимыми критериями оценки банка для переводов россияне назвали надежность (57%), удобство мобильного приложения и интернет-банка (44%) и выгодные финансовые условия по продуктам (31%). В ТОП-5 факторов выбора банка вошли также широкая сеть, удобство расположения отделений и банкоматов, а также наличие привлекательной системы лояльности.«Чаще всего клиенты через СБП переводят себе или своим родственникам, а средняя сумма ежемесячного перевода составляет порядка 20 тысяч рублей.», — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.С 1 мая 2024 года можно будет переводить деньги через СБП между своими счетами в разных банках без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Это не касается переводов, которые клиенты совершают в отделениях банков или переводов клиентам других банков.* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 10-17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.