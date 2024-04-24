Молодой человек поступает на службу в пожарную охрану. Его представляют начальнику пожарной части.
- Известно ли Вам, что нести нашу тяжелую службу могут только люди со здоровым сном и чем дольше, тем лучше? - спрашивает начальник.
- Да.
- Приступим к испытаниям. Проходит 6 часов.
- Новобранец спит, - докладывают начальнику. Он одобрительно кивает, говоря, что на рядового уже тянет. Проходит 10 часов.
- Это уже офицерский чин, - комментирует руководитель.
Через 15 часов начальник приказывает:
- Будить немедленно. На моё место метит, подлец.
еще анекдот!