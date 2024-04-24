Врачи Александровского регионального сосудистого центра впервые имплантировали двухкамерный электрокардиостимулятор. Пациентом стал 67-летний мужчина с жалобами на слабость. У больного

Врачи Александровского регионального сосудистого центра впервые имплантировали двухкамерный электрокардиостимулятор. Пациентом стал 67-летний мужчина с жалобами на слабость. У больного зафиксировали низкое давление и редкий пульс – 35-40 ударов в минуту. Электрокардиограмма показала атриовентрикулярную полную поперечную блокаду сердца. При таком нарушении проведение электроимпульсов, стимулирующих сердечную мышцу, замедляется или прекращается, что приводит к нарушению сердечного ритма. Сергей