Перед судом предстанет 28-летняя жительница Гусь-Хрустального.

Перед судом предстанет 28-летняя жительница Гусь-Хрустального. Женщину обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Гражданка управляла «Ладой», когда её остановил инспектор ДПС. Автоледи выглядела пьяной и наотрез отказалась проходить тест на алкоголь. В патрульной машине дама положила на сиденье 50 тыс. рублей, чтобы «решить вопрос». Однако полицейский от взятки отказался.В настоящий момент уголовное дело в отношении жительницы Гусь-Хрустального передано в суд.