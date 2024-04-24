Кот священника вываливает миску на пол, раскладывает корм крестом,
молится, съедает корм и тихонько ложится спать довольный.
Кот архитектора также высыпает корм, раскладывает из него архитектурный план, долго что-то двигает, думает, меняет детали местами, наконец удовлетворенно съедает все и чинно ложится спать.
Кот режиссера высыпает еду на пол, напряженно смотрит на нее, начинает неистово долбить корм миской, раздалбывает его в пыль, раскладывает из этой пыли три дороги, вынюхивает их, трахает первых двух котов, падает на спину и колошматя лапами по полу в истерике орет - "БЛ@ДЬ, я не могу так работать!"
еще анекдот!