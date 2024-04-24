Смотрите в дайджесте:– Во Владимирской области начали снимать с жителей клещи– Александровские врачи освоили новую операцию по имплантации электрокардиостимулятора– Во Владимире открылось новое выставочное пространство «Галерея 4-6»

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