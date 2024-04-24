Депутаты Заксобрания Владимирской области проголосовали за муниципальную реформу в трёх...

Депутаты Заксобрания Владимирской области проголосовали за "муниципальную реформу" в трёх территорияхДепутаты Заксобрания сегодня проголосовали за "муниципальную реформу" в трёх территориях.В регионе появятся Собинский и Меленковский муниципальные округа, а округ Муром станет больше за счет Борисоглебского и Ковардицкого сельских поселений, которые войдут в его состав. Таким образом Муромский район будет упразднён.Все созданные в результате объединения территории перейдут под управление районных администраций. А на селе будут работать их территориальные отделы. Нововведения призваны сократить расходы на управленческий аппарат, повысив таким образом эффективность управления и качество жизни населения.Юрий Фёдоров, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Я считаю, что это правильное решение и пришли к нему, к этому решению не начальники, не руководители области или городов и районов, а в первую очередь пришли к этому решению сами жители поселков и сёл и своё мнение они выразили на публичных слушаниях, которые прошли в районах.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Если мы возьмём Собинский район, у Разова Александра Всеволодовича уже есть опыт, когда они присоединили два сельских поселения и он привел замечательные примеры, результаты той работы, когда можно было из регионального муниципального бюджета (получить) субсидии.