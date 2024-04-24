В Экспоцентре на Батурина открылась выставка «Домашний уют». На ней представлены товары для дома: текстиль, одежда и предметы быта. При входе вас сразу встретит владимирская компания

В Экспоцентре на Батурина открылась выставка «Домашний уют». На ней представлены товары для дома: текстиль, одежда и предметы быта. При входе вас сразу встретит владимирская компания «Скатерть – Самобранка», которая представляет качественную продукцию различных текстильных брендов. Юлия Черкасова, представитель компании «Скатерть- Самобранка» Вашему вниманию и владимирским покупателям мы представляем полотенца, которые изготовлены из натурального хлопка.