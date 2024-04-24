Во Владимире уволили руководителя престижного учебного заведения Игоря Пасынкова. Речь идет о владимирском лицее-интернате № 1. Об увольнении директора рассказали в мэрии. Нашему

Во Владимире уволили руководителя престижного учебного заведения Игоря Пасынкова. Речь идет о владимирском лицее-интернате № 1. Об увольнении директора рассказали в мэрии. Нашему телеканалу удалось по телефону пообщаться с уже бывшим руководителям лицея. По его словам, изначально ему поступило предложение уйти по собственному желанию. Но этого Игорь Пасынков делать не стал. Игорь Пасынков, экс-директор МБОУ