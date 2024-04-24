Мероприятия форума будут идти до 26 апреля.

В Нижнем Новгороде 24 апреля открылся Международный научно-практический форум, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.Также 24 апреля пройдет заседание Совета БРИКС, в котором будут участвовать около 400 участников из более чем 20 стран мира: руководители профильных российских и зарубежных министерств и ведомств, а также эксперты из разных стран.Губернатор Нижегородской области приветствовал участников форума от имени всей России. По его словам в ходе форума планируется выработать совместные меры по минимизации глобальных рисков: финансирование терроризма, борьба с коррупцией, использование криптовалюты в преступных целях, оборот наркотиков.Мероприятия форума будут идти до 26 апреля. В целом мероприятия БРИКС будут идти до конца лета 2024 года, 7-11 июня планируется заседание глав МИД стран БРИКС.