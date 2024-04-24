С 15 марта идет голосование за общественные пространства для благоустройства в 2025 году. Оно проходит в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Такое

С 15 марта идет голосование за общественные пространства для благоустройства в 2025 году. Оно проходит в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Такое голосование проходит в нашей области уже в четвертый раз. И, как отмечают в министерстве ЖКХ, с каждым годом жители все больше вовлекаются в процесс. Елена Семенова, министр ЖКХ Владимирской области Проводится