Известный российский исполнитель и композитор Алексей Поддубный рассказал о поддержке наших бойцов...

Известный российский исполнитель и композитор Алексей Поддубный рассказал о поддержке наших бойцов на передовойС Донбассом он был всем сердцем с самого начала. И сейчас постоянно ездит на передовую, помогая участникам специальной военной операции. Во Владимире побывал известный российский исполнитель и композитор Алексей Поддубный (Джанго).Об особенном этапе, который сейчас проходит страна, и поддержке наших бойцов Джанго рассказал в эксклюзивном интервью Марии Платанюк.