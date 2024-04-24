Какие нарушения выявили в точках приготовления шаурмы во Владимире? Точки приготовления шаурмы во...

Какие нарушения выявили в точках приготовления шаурмы во Владимире?Точки приготовления шаурмы во Владимире проверили эксперты Народного фронта.Представители президентского движения во Владимирской области оценили работу восьми торговых точек в областной столице. На улице Гоголя, Большой Нижегородской, Верхней и Нижней Дуброве, Студенческой и на Суздальском проспекте. Как отметил эксперт Народного Фронта Владимир Прозор, в шести из восьми заведений зафиксированы нарушения СанПинов.В большинстве случаев, отмечают общественники, у торговцев нет медкнижек, или документации, которую необходимо вести в том числе по качеству продукции, которую они используют, отсутствуют технологические карты и документы на мясо, подтверждающие, что оно проверено и безопасно.Владимир Прозор, эксперт Народного Фронта Владимирской области:- Есть вопросы по хранению продуктов, нарушение товарного соседства, отсутствие контроля за работой холодильного оборудования, и конечно, есть вопросы по использованию инвентаря, отсутствия маркировки, отсутствия даже разделочных досок.Эксперты Народного Фронта подчёркивают: вся информация по итогам рейда уже направлена в Управление Роспотребнадзора.Напомним, в прошлом году в областном центре произошло массовое пищевое отравление шаурмой. В конце августа 2023-его из-за опасной продукции пострадали 107 человек, в том числе 23 ребёнка.