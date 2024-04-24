Клещи атакуют: во Владимирской области пострадали 25 человек, среди них 8 детей
Пресс-служба...
Клещи атакуют: во Владимирской области пострадали 25 человек, среди них 8 детей
Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области сообщила о результатах еженедельного мониторингаза КВЭ и других инфекций, передающихся клещами на территории нашего региона.
По данным еженедельного оперативного мониторинга (на 22 апреля 2024 года) на территории области в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 23 человека, среди них 8 детей.
Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (31 марта 2024 года) обратилось 25 человек.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.
Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями инфекций.
Важно: за 16-ю неделю обнаружено 5 положительных находок ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) среди клещей, снятых с людей.
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Фото: Архив ГТРК «Владимир»