Клещи атакуют: во Владимирской области пострадали 25 человек, среди них 8 детей Пресс-служба...

Клещи атакуют: во Владимирской области пострадали 25 человек, среди них 8 детейПресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области сообщила о результатах еженедельного мониторингаза КВЭ и других инфекций, передающихся клещами на территории нашего региона.По данным еженедельного оперативного мониторинга (на 22 апреля 2024 года) на территории области в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 23 человека, среди них 8 детей.Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (31 марта 2024 года) обратилось 25 человек.Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано.Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями инфекций.Важно: за 16-ю неделю обнаружено 5 положительных находок ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) среди клещей, снятых с людей.Читайте также:Владимирцев предупреждают об особенной активности клещей этой веснойhttps://vladtv.ru/society/154106/Роспотребнадзор по Владимирской области проводит мониторинг районов на наличие энцефалитных клещейhttps://vladtv.ru/society/154168/Фото: Архив ГТРК «Владимир»