Известный блогер Лена Миро, чьи провокационные публикации вызывали скандалы, ушла из жизни. По крайней мере, такую информацию тиражирует пресса.

Известный блогер Лена Миро, чьи провокационные публикации вызывали скандалы, ушла из жизни. По крайней мере, такую информацию тиражирует пресса.Новость о кончине Миро первыми распространили сплетники через телеграм-канал Админ-Аншлак, специализирующийся на слухах и интригах. По слухам, блогер попала в аварию в США, после чего впала в кому и в конечном итоге скончалась.Сообщается, что она провела долгое время в коматозном состоянии, а недавно ушла из жизни. Ее мать якобы отправилась на похороны, в то время как отец отказался присутствовать, заявив: "Ее карма настигла ее, она сама виновата".Елена Мироненко родилась в Старом Осколе, Белгородская область. После окончания школы она поступила в Воронежский институт и стала переводчиком-синхронистом с английского языка. Проведя время в Лондоне, где она работала организатором вечеринок, Лена вернулась в Москву.По возвращении она работала личным переводчиком у генерального директора крупной компании, но затем решила начать свой блог. В своих публикациях она специализировалась на скандальных заявлениях о звездах и не только о них.Миро открыто осуждала женщин с лишним весом, обзывая их "толстыми курицами и свиньями", а мужчин называла "глупыми". Ее атаки на звезд были настолько болезненными, что некоторые из них реагировали агрессивно. Например, Ольга Орлова пригласила Лену на ужин после обвинений в пластической хирургии, чтобы продемонстрировать отсутствие каких-либо изменений на своем лице.Лолита Милявская высказала сочувствие по поводу смерти Лены и отметила, что "некоторые худые люди очень злые". Она также прокомментировала, что толстые женщины все замужем и у них есть секс, в отличие от худых. Однако Лола сама развелась, как предсказывала Лена.