МегаФон первым среди сотовых операторов разработал российскую профессиональную радиосвязь (транкинг) для экстренных служб и компаний.

МегаФон первым среди сотовых операторов разработал российскую профессиональную радиосвязь (транкинг) для экстренных служб и компаний. Решение работает на базе сети LTE, что позволяет службам спасения, государственным компаниям и бизнесу не только организовать оперативную коммуникацию и координацию действий, но также определять геолокацию и транслировать видео. Услуга российского транкинга доступна также через облачное подключение, что позволяет заказчику обойтись без установки и обслуживания дополнительного оборудования.Проект полностью отечественной профессиональной радиосвязи на базе LTE реализован МегаФоном совместно с компанией «Триалинк», предлагающей услуги в рамках системы RONET. Соответствующий контракт был заключен в начале 2024 года и предусматривает не только разработку программного обеспечения для транкинга, но и его последующее обслуживание и техническую поддержку.Совместное решение включает в себя серверное и программное обеспечение, а также поставку абонентских устройств с клавишей PTT (Push-To-Talk), одним нажатием которой можно вызвать отдельного абонента или целую группу. Функционировать такая связь будем в любом месте, где есть покрытие LTE. Если же объект находится за пределами такой зоны, то специалисты оператора развертывают сеть для организации работы транкинга.Транкинг позволяет мгновенно связаться с другим абонентом или целой группой без задержки на набор номера или ожидание ответа. Такой вид связи особенно востребован у экстренных служб и на объектах различного типа: от гостиниц и охранных предприятий до многотысячных спортивных стадионов и горно-обогатительных комбинатов. Однако если раньше технологии транкинга позволяли лишь общаться голосом, то в последние годы все более востребованы системы PoC (Push to Talk Over Cellular), связывающие абонентов через сотовую сеть. Это открывает широкие возможности для пользователей, включая обмен файлами, трансляцию видео и отслеживание местоположения. Сегодня, по оценке ИАА «Рустелеком», российский рынок PoC является наиболее перспективным и прирастает в деньгах более чем на 60% в год.Подключение возможно в двух форматах: либо заказчик приобретает устройства связи и размещает у себя сервера для транкинга, либо подключается к серверам оператора через облачные технологии МегаФона. При втором варианте заказчик экономит на установке дополнительного оборудования и его обслуживании, а весь трафик обрабатывается на мощностях МегаФона, который обеспечивает корректную работу абонентских гаджетов. Новая система универсальна и может быть бесшовно интегрирована с уже работающими системами профессиональной радиосвязи прежних стандартов.«Проведенные тесты показали, что по техническим характеристикам российское решение для транкинга не уступает иностранным. Помимо оперативной голосовой связи оно дает заказчику возможность в режиме реального времени отслеживать геолокацию всех участников системы, мгновенно передавать файлы и фото и даже транслировать видео в высоком разрешении – все это происходит на скорости до 300 Мбит/с и по защищенной мобильной сети», – поясняет директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.Реклама.