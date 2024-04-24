В среду, 24 апреля, во Владимире полностью отключили газ в домах №6 и №8 по проспекту Строителей.

В среду, 24 апреля, во Владимире полностью отключили газ в домах №6 и №8 по проспекту Строителей. Об этом рассказала горадминистрации.Прекращение подачи голубого топлива связано с работами на подземном газопроводе низкого давления. Газ будет отключён до 16.00.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.