В посёлке Вольгинский Петушинского района загорелась жилая пятиэтажка, расположенная на улице Новосеменковской.

В посёлке Вольгинский Петушинского района загорелась жилая пятиэтажка, расположенная на улице Новосеменковской. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Трагедия произошла 22 апреля. Пожар начался в одной из квартир. Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили сильное задымление в подъезде. Огнеборцы оперативно эвакуировали 5 человек и потушили пламя на площади 10 квадратных метров.К несчастью, во время ЧП погиб мужчина 1961 года рождения.Эксперты полагают, что к пожару могло привести неосторожное обращение с огнём во время курения.