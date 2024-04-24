Во Владимире открылась вторая квартира постоянного сопровождаемого проживания. Она предназначена для «Ассоциации Родителей Детей – Инвалидов «Свет». С воспитанниками круглосуточно

Во Владимире открылась вторая квартира постоянного сопровождаемого проживания. Она предназначена для «Ассоциации Родителей Детей – Инвалидов «Свет». С воспитанниками круглосуточно проживает педагог. Председатель организации Любовь Кац отметила, квартира куплена на взносы родителей и средства меценатов. Планировку заранее согласовывали с застройщиком. Ремонт делали сами родители. Сейчас в квартире проживают пять человек. Среди них два парня и