Петушинский районный суд рассмотрит дело «курьера», укравшего у пенсионера более миллиона...

Петушинский районный суд рассмотрит дело «курьера», укравшего у пенсионера более миллиона рублей.Выяснилось, что в 2023 году мужчина (житель города Орехово-Зуево) вступил с неизвестным в преступный сговор.В соответствии с достигнутой договорённостью, один из соучастников звонил пенсионерам и вводил в заблуждение, сообщая ложные сведения о том, что в отношении их родственников ведется уголовное преследование.Чтобы избежать проблем — нужно было заплатить. Об этом рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Потерпевшие передавали свои сбережения обвиняемому, который выполнял роль «курьера».В результате двум потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей.Так, одному из пенсионеров мошенница представилась дочерью. Мол, она переходила дорогу в неположенном месте и её сбил автомобиль. При этом пострадала женщина-водитель, которая в результате ДТП находится в тяжелом состоянии.«Следователь» сообщила пенсионеру, что родители пострадавшей согласны решить вопрос без возбуждения уголовного дела, если будет полностью оплачено лечение их дочери.Поверив мошенникам, пожилой мужчина передал обвиняемому через водителя такси 900 тысяч рублей. Вместе с деньгами потерпевшего попросили положить в сумку вещи для дочери, а также написать заявление о прекращении в отношении неё уголовного дела.После того, как мужчина передал деньги злоумышленникам, ему вновь позвонила «следователь», которая сказала, что пострадавшая в ДТП женщина скончалась, и теперь требуется заплатить ещё 1 млн рублей.Пенсионер вновь отдал деньги приехавшему водителю такси и только после этого позвонил дочери, которая сказала, что находится на работе и в ДТП не попадала.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.Фото: freepik.com