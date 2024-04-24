Представитель президентского движения Алексей Поддубный (Джанго) посетил новый координационный...

Представитель президентского движения Алексей Поддубный (Джанго) посетил новый координационный центр во ВладимиреНародный фронт открыл новый координационный центр во Владимире. Его посетил известный российский певец и композитор Алексей Поддубный (Джанго), представитель президентского движения. Также музыкант дал концерт для волонтёров.Как регион помогает приближать нашу общую Победу? Об этом Полина Лаптева.- Победа нам нужна - всеобъемлющая. Она должна быть у нас вот здесь. И здесь.Это вклад всех "Народных полков" Владимирской области в нашу общую победу. Оценить масштабы помощи бойцам прибыл известный российский певец и композитор, представитель Народного фронта Алексей Поддубный (Джанго). Он сам регулярно бывает в зоне СВО.Алексей Поддубный (Джанго), музыкант, певец, композитор, лидер группы "Джанго", представитель Народного Фронта:- Здесь работают, даже не работают, а служат Отечеству замечательные душевные люди. Нужно масштабирование, для этого нужно больше ресурсов, чтобы это все развивалось. Мы достигли такого состояния, душевного единения народа. И каждый отдает свои силы столько, сколько может тем, кто сражается сейчас за родину.Новый координационный центр обеспечивает фронт необходимым. Волонтеры делают сухие души, окопные свечи, шьют нашлемники, плетут маскировочные сети. Есть тренажеры для тактической медицины. Присоединиться может каждый.Юлия Варакина, координатор по экспертно - проектной работе Народного Фронта Владимирской области:- Можно посмотреть как плетут маскировочные сети, делать своими руками небольшие игрушки для солдат, писать письма. Это что - то теплое, такая весточка из дома для каждого солдата, который находится там на передовой.Здесь же конструируют дроны. Ведут разработки систем радиоэлектронной разведки и систем с дистанционным управлением для подавления коптеров противника.- Это перехват видеосигнала с дрона, это ставится на блиндаже или на крыше автомобиля. Пульт с дисплеем и мы видим все дроны, которые летят в радиусе действия.Не прекращается работа и в швейном цехе. По специальному заказу здесь шьют одежду для наших бойцов.Ксения Блохина, руководитель проекта "Народные полки" Народного Фронта Владимирской области:- На сегодняшний день мы готовим нижнее белье, подушки для Белгородского госпиталя и нижнее белье на фронт. Это носки, майки, трусы. Вся нательная группа.Поддержка тружеников тыла важна как никогда. В рабочий вечер на швейной фабрике - концертная программа известного музыканта.К 9 мая Народный фронт открывает большой общероссийский сбор в рамках проекта "Все для победы". На эти средства соберут новый гуманитарный груз для бойцов на передовую.Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести - Владимир"