Продолжается набор добровольцев в спецназ АХМАТ для участия в специальной военной операции на...

Продолжается набор добровольцев в спецназ "АХМАТ" для участия в специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР.Более 16 000 бойцов-воспитанников легендарного Российского университета спецназа проявили себя на зоне СВО, показав силу и мощь России!Всем добровольцам предоставляется самая лучшая и современная экипировка, приобретённая за счёт средств РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.Бойцы проживают в комфортабельных палатках с отоплением и кондиционерами. Полноценное трёхразовое питание и время для досуга.Во время прохождения подготовки с вами будут работать самые лучшие инструкторы РУС.Вы пройдёте обучение по следующим направлениям:- тактическая подготовка;- огневая подготовка;- тактическая медицина;- топография и ориентирование на местности;- снайпинг;- стрельба из гранатомета и по многим другим направлениям.- Заключается официальный контракт с Министерством обороны РФ сроком на 4 месяца.- Денежное довольствие от 200 000 рублей ежемесячно (без учета премий).- Подъёмные 100 000 рублей от РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.Для записи в добровольцы, Вам необходимо позвонить по любому из трёх номеров, или же просто приехать в мэрию города Грозного, где Вас встретят и доставят на главную российскую площадку по подготовке добровольческих сил.Сумма, затраченная на дорогу до Грозного возмещается на месте.СПЕЦНАЗ "АХМАТ" СТАНЬ ZАЩИТНИКОМ РОДИНЫ!Звони или пиши во всех известных мессенджерах по номерам: +79256617777 +79253197777 +79253287777Фото: freepik.com