Продолжается набор добровольцев в спецназ АХМАТ для участия в специальной военной операции на...
Продолжается набор добровольцев в спецназ "АХМАТ" для участия в специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР.
Более 16 000 бойцов-воспитанников легендарного Российского университета спецназа проявили себя на зоне СВО, показав силу и мощь России!
Всем добровольцам предоставляется самая лучшая и современная экипировка, приобретённая за счёт средств РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Бойцы проживают в комфортабельных палатках с отоплением и кондиционерами. Полноценное трёхразовое питание и время для досуга.
Во время прохождения подготовки с вами будут работать самые лучшие инструкторы РУС.
Вы пройдёте обучение по следующим направлениям:
- тактическая подготовка;
- огневая подготовка;
- тактическая медицина;
- топография и ориентирование на местности;
- снайпинг;
- стрельба из гранатомета и по многим другим направлениям.
- Заключается официальный контракт с Министерством обороны РФ сроком на 4 месяца.
- Денежное довольствие от 200 000 рублей ежемесячно (без учета премий).
- Подъёмные 100 000 рублей от РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Для записи в добровольцы, Вам необходимо позвонить по любому из трёх номеров, или же просто приехать в мэрию города Грозного, где Вас встретят и доставят на главную российскую площадку по подготовке добровольческих сил.
Сумма, затраченная на дорогу до Грозного возмещается на месте.
СПЕЦНАЗ "АХМАТ" СТАНЬ ZАЩИТНИКОМ РОДИНЫ!
Звони или пиши во всех известных мессенджерах по номерам: +79256617777 +79253197777 +79253287777
Фото: freepik.com