Многие из нас выросли на просмотре советских фильмов, которые до сих пор остаются важной частью культурного наследия. Чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете кино СССР, предлагаем пройти небольшой, но довольно сложный тест.
Многие из нас выросли на просмотре советских фильмов, которые до сих пор остаются важной частью культурного наследия. Чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете кино СССР, предлагаем пройти небольшой, но довольно сложный тест.
1. Какая актриса порадовала нас своей игрой во всех этих фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Отпуск за свой счет", "Любовь и голуби"?
А) Людмила Гурченко
Б) Наталья Тенякова
В)Нина Дорошина
2. Кто из актеров блистал во всех трех кинолентах "17 мгновений весны", "Молодая гвардия", "Война и мир"?
А) Вячеслав Тихонов
Б) Василий Лановой
В) Олег Табаков
3. Назовите актрису, которая снималась в этих 3 кинолентах: "Тайна"Черных дроздов", "Свадьба в Малиновке", "Карнавальная ночь".
А) Зоя Федорова
Б) Инна Ульянова
В) Тамара Носова
4. Укажите кто из актеров блистал во всех трех кинолентах: "7 стариков и одна девушка", "Джентльмены удачи", "Зайчик"?
А) Алексей Смирнов
Б) Георгий Вицин
В) Анатолий Папанов
5. Какая актриса снималась во всех этих фильмах: "Д`Артаньян и три мушкетера", "Белорусский вокзал", "Зеркало"?
А) Алиса Фрейндлих
Б) Маргарита Терехова
В) Любовь Соколова
6. Кто из советских актеров сыграл в этих трех фильмах: "Место встречи изменить нельзя", "Гардемарины, вперед!" и "12 стульев"?
А) Александр Абдулов
Б) Зиновий Гердт
В) Евгений Евстигнеев
7. Назовите актрису, которая снималась в этих трех кинолентах: "Самая обаятельная и привлекательная", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Моя морячка".
А) Татьяна Васильева
Б) Ирина Муравьева
В )Людмила Иванова
Правильные ответы (проверьте себя):
1. — А) Людмила Гурченко
2. — А) Вячеслав Тихонов
3. — В) Тамара Носова
4. — Б) Георгий Вицин
5. — Б) Маргарита Терехова
6. — А) Александр Абдулов
7. — А) Татьяна Васильева