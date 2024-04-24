Многие из нас выросли на просмотре советских фильмов, которые до сих пор остаются важной частью культурного наследия. Чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете кино СССР, предлагаем пройти небольшой, но довольно сложный тест.

Многие из нас выросли на просмотре советских фильмов, которые до сих пор остаются важной частью культурного наследия. Чтобы проверить, насколько хорошо вы знаете кино СССР, предлагаем пройти небольшой, но довольно сложный тест.1. Какая актриса порадовала нас своей игрой во всех этих фильмах "Женитьба Бальзаминова", "Отпуск за свой счет", "Любовь и голуби"?А) Людмила ГурченкоБ) Наталья ТеняковаВ)Нина Дорошина2. Кто из актеров блистал во всех трех кинолентах "17 мгновений весны", "Молодая гвардия", "Война и мир"?А) Вячеслав ТихоновБ) Василий ЛановойВ) Олег Табаков3. Назовите актрису, которая снималась в этих 3 кинолентах: "Тайна"Черных дроздов", "Свадьба в Малиновке", "Карнавальная ночь".А) Зоя ФедороваБ) Инна УльяноваВ) Тамара Носова4. Укажите кто из актеров блистал во всех трех кинолентах: "7 стариков и одна девушка", "Джентльмены удачи", "Зайчик"?А) Алексей СмирновБ) Георгий ВицинВ) Анатолий Папанов5. Какая актриса снималась во всех этих фильмах: "Д`Артаньян и три мушкетера", "Белорусский вокзал", "Зеркало"?А) Алиса ФрейндлихБ) Маргарита ТереховаВ) Любовь Соколова6. Кто из советских актеров сыграл в этих трех фильмах: "Место встречи изменить нельзя", "Гардемарины, вперед!" и "12 стульев"?А) Александр АбдуловБ) Зиновий ГердтВ) Евгений Евстигнеев7. Назовите актрису, которая снималась в этих трех кинолентах: "Самая обаятельная и привлекательная", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Моя морячка".А) Татьяна ВасильеваБ) Ирина МуравьеваВ )Людмила ИвановаПравильные ответы (проверьте себя):1. — А) Людмила Гурченко2. — А) Вячеслав Тихонов3. — В) Тамара Носова4. — Б) Георгий Вицин5. — Б) Маргарита Терехова6. — А) Александр Абдулов7. — А) Татьяна Васильева