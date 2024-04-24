Смотрите Вести в 14.30: Ассоциация родителей детей-инвалидов Свет празднует новоселье СВОя...

Смотрите "Вести" в 14.30: Ассоциация родителей детей-инвалидов "Свет" празднует новосельеСВОя командаВо Владимире открылся Координационный волонтёрский центр. С представителями Народных полков встретился певец Джанго.Шаурмичный рейд- Народный фронт в поисках некачественной шаурмы. Какие нарушения удалось выявить?А у нас в квартире свет- Ассоциация родителей детей-инвалидов "Свет" празднует новоселье. Во Владимире появилась вторая квартира постоянного сопровождаемого проживания.