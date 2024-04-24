Смотрите Вести в 14.30: Ассоциация родителей детей-инвалидов Свет празднует новоселье
СВОя...
Смотрите "Вести" в 14.30: Ассоциация родителей детей-инвалидов "Свет" празднует новоселье
СВОя команда
Во Владимире открылся Координационный волонтёрский центр. С представителями Народных полков встретился певец Джанго.
Шаурмичный рейд
- Народный фронт в поисках некачественной шаурмы. Какие нарушения удалось выявить?
А у нас в квартире свет
- Ассоциация родителей детей-инвалидов "Свет" празднует новоселье. Во Владимире появилась вторая квартира постоянного сопровождаемого проживания.