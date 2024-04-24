Смотрите Вести в 9.00: Активисты Народного фронта отправились искать некачественную...
Смотрите "Вести" в 9.00: Активисты Народного фронта отправились искать некачественную шаурму
Шаурмичный рейд
- Активисты Народного фронта отправились искать некачественную шаурму. Какие нарушения выявили во время рейда?
А у нас в квартире свет
- Ассоциация родителей детей-инвалидов "Свет" празднует новоселье. Во Владимире появилась вторая квартира постоянного сопровождаемого проживания.
Футбольные переселенцы
- Юные футболисты из прифронтового Белгорода осваиваются на владимирском газоне. Какую нефутбольную программу для них подготовили?