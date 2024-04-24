Смотрите Вести в 9.00: Активисты Народного фронта отправились искать некачественную...

Смотрите "Вести" в 9.00: Активисты Народного фронта отправились искать некачественную шаурмуШаурмичный рейд- Активисты Народного фронта отправились искать некачественную шаурму. Какие нарушения выявили во время рейда?А у нас в квартире свет- Ассоциация родителей детей-инвалидов "Свет" празднует новоселье. Во Владимире появилась вторая квартира постоянного сопровождаемого проживания.Футбольные переселенцы- Юные футболисты из прифронтового Белгорода осваиваются на владимирском газоне. Какую нефутбольную программу для них подготовили?