Стала известна причина, из-за которой жительница Владимира за ночь подожгла три...

Стала известна причина, из-за которой жительница Владимира за ночь подожгла три автомобиля.Напомним, мы сообщали о поджогах ранее. Ночью 21 апреля в УМВД России по городу Владимиру поступили сообщения о возгорании автомобилей, припаркованных во дворах домов в областном центре.По словам очевидцев, неизвестная девушка разливала жидкость из канистры, после чего поджигала и скрывалась с места. В результате были уничтожены три легковых автомобиля.Информация о произошедшем была передана дежурным группам, на розыск девушки ориентировали все наружные наряды полиции, сообщают в региональной пресс-службе УМВД.В результате к утру подозреваемая, 20-летняя местная жительница, была задержана сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии.Предварительно установлено, что задержанная, попав под влияние телефонных мошенников, оформила кредит и перевела им деньги. Затем, под угрозами, следуя указаниям злоумышленников, приобрела бензин и зажигалки, проследовала по указанным адресам и подожгла автомобили, снимая все на видео. Действия девушки по видеосвязи координировал неизвестный «куратор».В настоящее время следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении фигурантки возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ («уничтожение имущества путем поджога»). Девушку заключили под стражу.Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области