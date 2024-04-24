Реконструкцию Георгиевского собора создали студенты Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Юные скульпторы выдолбили макет из цельного куска белого

Реконструкцию Георгиевского собора создали студенты Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Юные скульпторы выдолбили макет из цельного куска белого камня. Как рассказала «Шестому каналу» Светлана Борисова, частный гид по Юрьев-Польскому, студенты из этой академии каждый год приезжают на практику. В этот раз они выполнили макет-реконструкцию Георгиевского собора, причем, что действительно важно – скульпторы воссоздали