Суд обязал администрацию Киржача предоставить жителям аварийного дома благоустроенные...

Суд обязал администрацию Киржача предоставить жителям аварийного дома благоустроенные квартиры.Прокурор Киржачского района Владимирской области обратился в районный суд в интересах местных жителей с исками к администрации города.Как оказалось, многоквартирный дом был в свое время признан аварийным и подлежащим сносу.В пресс-службе Киржачского районного суда поясняют:«… Жилой дом, построенный в 1935 году, не пригоден к дальнейшей эксплуатации и является опасным для проживания. Пока жители не отселены, для них существует реальная угроза его обрушения, а также дом может прекратить своё существование как объект недвижимого имущества, что приведет к нарушению прав граждан...»В итоге по делу были приняты решения, которыми исковые требования прокурора Киржачского района удовлетворены лишь частично.Суд, определяя срок исполнения возложенной на ответчика обязанности, учитывая характер обязательств, мнение участников процесса, финансовое положение ответчика, необходимый для исполнения соответствующей обязанности объем работ (и пр.), не нашел предложенный прокурором срок «до 1 мая 2024 года» достаточным и разумным, определив срок исполнения судебного акта – «3 месяца со дня его вступления в законную силу».Уточняется, что решения не вступили в законную силу.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений