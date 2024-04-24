Ученики школы №23 города Коврова побывали в гостях у бойцов отдела специального назначения...

Ученики школы №23 города Коврова побывали в гостях у бойцов отдела специального назначения областного УФСИНУченики 23 школы Коврова побывали в гостях у бойцов отдела специального назначения областного УФСИН "Мономах"Сотрудники рассказали им о службе в уголовно-исполнительной системе. Ребята посмотрели выставку оружия, поединок по рукопашному бою, узнали о навыках, которые нужны при задержании вооруженных преступников.А специалисты кинологической службы познакомили ковровских школьников со своими четвероногими напарниками и показали, как они находят взрывчатку. К слову, в конце марта ребята пополнили ряды кадетов.Ксения Бровкина, ученица школы №23 г.Коврова:- Мне с детства нравилась профессия в полиции. Я хотела служить в полиции. В третьем классе я уже сказала родителям, что хочу в кадетский класс поступить. И вот я уже столько лет иду к мечте, воплощаю ее.