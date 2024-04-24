В Александрове осужден машинист-инструктор локомотивного депо, который брал взятки от сотрудников...

В Александрове осужден машинист-инструктор локомотивного депо, который брал взятки от сотрудников «РЖД».Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области информирует, что 23 апреля (2024 года) Александровским городским судом осужден местный житель, который, являясь машинистом-инструктором локомотивного депо, неоднократно получал от работников филиала ОАО «РЖД» мелкие взятки (500 рублей) за прохождение тестирования без фактической проверки теоретических знаний.Это обеспечивало неправомерный допуск сотрудников к работе.Кроме того, отмечается, что подсудимый скрыл от руководства РЖД информацию о допущенном дисциплинарном проступке.Учитывая, что виновный признал вину и раскаялся в содеянном, в связи с наличием смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций машиниста-инструктора локомотивных бригад на 1 год.Приговор суда в законную силу не вступил.Фото: Johannes Plenioon Unsplash(фотосток)