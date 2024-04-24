В Александровской слободе открылась большая выставка редких головных уборов и этнических...

В "Александровской слободе" открылась большая выставка редких головных уборов и этнических костюмовСто шесть квадратных метров редких головных уборов и этнических костюмов. В "Александровской слободе" открылась большая совместная выставка коллекций музея-заповедника и Рязанского историко-архитектурного музея. И называется она "Дело в шляпе".По одежке людей встречали во все времена. А по головному убору в старину определяли социальный статус, уровень благосостояния человека, его этническую принадлежность, возраст, даже семейное положение.Экспозиция условно поделена на два зала. В первом разместили самую старую - этнографическую - коллекцию рязанского музея, более 90 предметов. Во втором - уже знакомые гостям "слободы" мужские и женские головные уборы конца 19 века и советского периода.Разумеется, есть отдельная фотозона, где можно все примерить и сделать снимок на память. Выставка будет работать до середины июня.Анастасия Листопад, заведующая отделом музея-заповедника "Александровская слобода":- Несколько лет назад нашим музеем был инициирован проект "Кремль в гостях у Кремля", который был как раз направлен на развитие выставочных проектов между нашими музеями.Наталья Штефанюк, заведующая отделом Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника:- Этой выставкой мы, во-первых, хотели познакомить жителей и гостей города с коллекцией головных уборов, и показать, что мода, она хоть и меняется, но в общем-то какие-то основные элементы остаются с нами навсегда.