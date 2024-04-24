В Александровском региональном сосудистом центре пациенту впервые имплантировали двухкамерный...

В Александровском региональном сосудистом центре пациенту впервые имплантировали двухкамерный электрокардиостимулятор.Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Владимирской области.Сообщается, что пациент 67 лет поступил с жалобами на слабость. У него было низкое артериальное давление и редкий пульс (35-40 ударов в минуту).ЭКГ показала атриовентрикулярную полную поперечную блокаду сердца.Важно:Атриовентрикулярная (АВ) блокада — это нарушение работы системы сердца, при котором проведение электрических импульсов, стимулирующих сердечную мышцу, замедляется или полностью прекращается, что приводит к нарушению сердечного ритма.Сергей Крук, руководитель Регионального сосудистого центра АРБ, рассказывает:- У здорового человека электрический импульс идёт от предсердий на желудочки, и сердце сокращается синхронно. У нашего пациента предсердия сокращались отдельно от желудочков. И желудочки, не получая этого импульса, сокращались слишком медленно. Страдала гемодинамика, падало давление и мозг недополучал кровь.Пациенту в рамках оказания экстренной помощи установили временный кардиостимулятор. А буквально на следующий день ему провели высокотехнологичную операцию по вживлению двухкамерного электрокардиостимулятора: один электрод имплантировали на верхушку правого желудочка, второй - в предсердие.Уточняется, что установленный кардиостимулятор синхронизировал сокращения предсердий и желудочков.В данный момент пациента уже готовят к выписке.Фото: https://vk.com/minzdrav_vo