В Доме дружбы состоялась церемония награждения Мастеров земли Владимирской Сегодня во Владимире...

В Доме дружбы состоялась церемония награждения "Мастеров земли Владимирской"Сегодня во Владимире в Доме дружбы одиннадцати дипломантам - профессионалам своего дела, присвоено звание "Мастеров земли Владимирской". В церемонии награждения принял участие заместитель губернатора Константин Баранов.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Есть профессии, которые, может быть, не видно, но они делают огромное дело для всех, наших отцов, матерей, для нас и тех, кто сейчас защищает нас и наши семьи в зоне специальной военной операции.В первый раз конкурс прошёл в 2005-м году. С тех пор ежегодно лучшие организации региона и представители трудовых коллективов, передовики и новаторы производства заносятся на Владимирскую областную "Галерею Славы". Поздравления с победой принимают лучшие специалисты.Среди награждённых- водитель автобуса, слесарь аварийно-восстановительных работ, лесничий, оператор котельной. Помимо мужчин высокого звания удостоены и две девушки. Одна из них - Ксения Кирьянова.Во Владимирском социально-реабилитационном центре Ксения работает с детьми уже 11 лет - занимается их профориентацией. Вместе они знакомятся с предприятиями города. А летом для них открывается лагерь "Маршрут успеха". Дети требуют большой отдачи, подчеркивает "Мастер земли Владимирской", но они же вдохновляют на дальнейшую работу.Ксения Кирьянова, специалист по социальной работе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних:- Замечательные дети, которые у нас обслуживаются. На сегодняшний день, порядка трёхсот семей. Все детки у нас разные, от 0 до 18-ти лет. Но они такие замечательные. И всегда приходят к нам с улыбкой. И всегда с такой благодарностью, родители отвечают нам взаимностью.