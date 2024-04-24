Депутата Совета народных депутатов Першинского сельского поселения лишили полномочий в связи с утратой доверия.

Депутата Совета народных депутатов Першинского сельского поселения лишили полномочий в связи с утратой доверия. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что народный избранник не предоставил сведения о доходах за 2022 год. В мае прошлого года в Совет народных депутатов было внесено прокурорское представление, однако рассмотрение его не раз откладывалось.«Позже решением Совета народных депутатов полномочия депутата прекращены в связи с его отставкой по собственному желанию, что позволило лицу избежать ответственности за совершенное коррупционное правонарушение», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Тогда прокурор Киржачского района обратился в суд с требованием изменить основания прекращения депутатства. Теперь парламентарий лишён полномочий из-за утраты доверия.