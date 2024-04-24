В Китае представили климатическое оборудование Владимирской области. В эти дни в Поднебесной проходит выставка Кантон Фейр. В ней участвуют более 680 компаний из 150 стран. Наш регион

В Китае представили климатическое оборудование Владимирской области. В эти дни в Поднебесной проходит выставка Кантон Фейр. В ней участвуют более 680 компаний из 150 стран. Наш регион представляет продукцию впервые. Филиал Ижевского завода, который расположен в Киржаче, выставил климатическое оборудование. Продукция обеспечивает эффективное отопление при максимальном энергосбережении. Мы показываем лучшие продукты, которые пользуются спросом на