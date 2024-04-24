В Коврове суд признал 20-летнего жителя Вязников виновным в вождении в пьяном виде и нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

В Коврове суд признал 20-летнего жителя Вязников виновным в вождении в пьяном виде и нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Трагедия произошла 16 марта прошлого года. Лишённый водительских прав парень был пьян и задумал вместе с другом поехать в Ковров. Он ехал на машине ВАЗ без регистрационных номеров, не справился с управлением, попал на встречную полосу и врезался в «Форд». В результате аварии приятель осуждённого получил тяжелые травмы и умер на месте.Суд приговорил вязниковца к 5 годам заключения в колонии-поселении и на 2 года и 11 месяцев лишил водительских прав. ВАЗ осуждённого конфисковали в пользу государства.