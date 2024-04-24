Пьяный 20-летний житель Вязников поехал в гости в Ковров и попал в ДТП. В результате аварии погиб его друг. Концентрация алкоголя в крови виновника превышала допустимое значение в 5 раз,

Пьяный 20-летний житель Вязников поехал в гости в Ковров и попал в ДТП. В результате аварии погиб его друг. Концентрация алкоголя в крови виновника превышала допустимое значение в 5 раз, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Трагедия произошла вечером 16 марта 2023 года. Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с приятелем решил навестить знакомую девушку